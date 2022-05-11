Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir NTV'de
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, NTV yayınında savunma sanayii projelerindeki son durumu anlattı. Milli Savaş Uçağı'nın 2023 yılında hangardan çıkacağını söyleyen Başkan Demir, "Tecrübelerimizle çok farklı kabiliyetleri kazandıracağız" dedi.
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NTV Haber 11.05.2022 - 21:20| Son Güncelleme : 11.05.2022 - 22:07
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