Sazlıdere Barajı yeşil renge döndü

Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile büründü. İSKİ ekipleri barajdaki renk değişimini araştırmak için sudan numune aldı. Ortaya çıkan yeşil görüntü ise piknik yapmak için göl kenarına gelen vatandaşları tedirgin etti.

NTV 31.07.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 31.07.2021 - 14:50

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