Schengen vizesinde Cascade kuralı
Schengen vizesiyle ilgili sorun devam ederken Almanya İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Alman Başkonsolos, vize süresini kademeli olarak artırılmasını öngören CASCADE kuralının, yakın gelecekte Türkiye'de daha etkin bir biçimde uygulanabileceğini söyledi. Peki, Kaskeyd Kuralı nedir? Kimler yararlanabilir? Muhabir Öykü Tüccar ve kameraman Yunus Özkan'ın haberi.
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