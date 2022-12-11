Scootera çek çek bağlayıp çuvallarla yük taşıdı

İstanbul’da Beyoğlu ve Fatih’te çekilen görüntüler, scooterların amaç dışında nasıl kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerden birinde scootera çek çek bağlayarak çuval taşıyan bir kişi vardı. Başka bir görüntüdeyse bir kişi 2 çek çek birden bağladığı scooterla çuvallar dolusu eşya taşırken görüntülendi.
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