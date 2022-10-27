Scooter’a omuzlarına çocuk alıp 3 kişi bindiler

İki liseli gencin scooter kazasında hayatını kaybettiği Antalya’da denetimler artırılırken kameralar yine kurallara uymayan scooter kullanıcılarını kaydetti. Trafikteki sürücülerden birinin kaydettiği görüntüde, 3 kişinin scooter’a omuzlarına çocuk alarak bindikleri görüldü. Denetimlerde ceza kesilen scooter kullanıcılarından biri de kendisini ‘‘5 yıldır televizyon izlemiyorum, kurallardan haberim yoktu’ diyerek savundu.

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