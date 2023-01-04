Sebze kasalarının arkasında 23 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir kamyonette, sebze kasalarının arkasına saklanmış 23 kaçak göçmen yakalandı. İl Göç İdaresi'ne teslim edilen kaçak göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla geçişini sağladığı tespit edilen sürücü M.A. gözaltına alındı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.