Sebze kasalarının arkasında 23 kaçak göçmen yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde ihbar üzerine durdurulan bir kamyonette, sebze kasalarının arkasına saklanmış 23 kaçak göçmen yakalandı. İl Göç İdaresi'ne teslim edilen kaçak göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla geçişini sağladığı tespit edilen sürücü M.A. gözaltına alındı.

TÜRKİYE HABERLERİ