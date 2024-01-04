Seçil Erzan'ın kırık telefonunda yeni gelişme: Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ayrıntısı
Gizli fon dolandırıcılığı kapsamında 226 yıl hapis istemiyle yargılanan Seçil Erzan'ın kırık cep telefonuna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporundan yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Arda Turan'ın, fona dahil etmesi için Seçil Erzan'a yeni isimler önerdiği, bu isimler arasında Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın da olduğu rapora girdi. Raporda banka içi yazışmalar da yer aldı. O yazışmalardan birinde Fatih Terim'in avukatı Candaş Gürol'un bankadan 3 milyon dolar istediği görüldü.
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