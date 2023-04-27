Seçim aracında AFAD kolisi | Bakan Yanık: Görüntülerden ben de üzüldüm ama bir art niyet yok
NTV'de Özgür Akbaş'ın konuğu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, seçim aracındaki AFAD kolilerine ilişkin "Ben ne gördüm ne de aracı kullandık. Görüntülerden ben de üzüldüm ama bir art niyet yok." dedi. Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumu, seçim beyannamelerindeki aile ve gençlik bankası vaadi ve kamuya engelli öğretmen ataması hakkında da açıklamalarda bulundu.
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