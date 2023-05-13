Seçim günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin yapılacağı yarın hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Yeni haftaya sıcak başlanacağını ifade eden NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, salı günü İstanbul'da ve tüm batı kesimlerde sıcaklıkların 30 dereceye kadar çıkacağını söyledi.
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