Şehirden şehire salla yolculuk

Bursa ve Balıkesir’in ortasından geçen Aliova Çayı’na köylüler sal kurdu. Doğal güzellikleri için bölgeye gelenler, bir şehirden diğerine bu salla geçiyor. Ücretsiz olan salla yolculuğun yoğun ilgi gördüğünü anlatan köy sakinleri ‘‘Dört kişiden fazla bindirmiyoruz. Daha önce plastikten yapmıştık ama randıman alamadık, şimdi varillerle kolayca geçiyoruz’’ dedi.
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