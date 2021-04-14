Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak?

İki hafta sürecek kısmi kapanma süresince seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçla ve toplu ulaşım araçlarıyla hangi gün ve saatlerde şehirler arası seyahat edilebilecek? NTV ekibinden Özgür Yılmaz şehirler arası yolcuğa dair bilinmesi gerekenleri anlattı.
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NTV 14.04.2021 - 12:24| Son Güncelleme : 14.04.2021 - 12:55
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