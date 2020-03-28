Şehirler arası yolculuğa kısıtlamanın detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında iller arası seyahat kısıtlamasına gidileceğini duyurmuştu. Uygulamanın ayrıntıları ise belli oldu. İçişleri Bakanlığı, yolcu taşımacılığına yönelik hazırladığı genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

NTV 28.03.2020 - 09:42 | Son Güncelleme : 28.03.2020 - 10:11

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