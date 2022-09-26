Şehit askerin Afrin Harekatı’nda gösterdiği kahramanlığı komutanı anlattı
Rize İyidere’de meydana gelen trafik kazasında bir kamyonetin çarpığı uzman çavuş kurtarılamadı. Osman Özsoy o sırada aracı arızalanan bir sürücünün yardımına koşmuştu. Daha önce Afrin Harekatı’na, Güneydoğu’daki çatışmalara katılan ve sağ salim eve dönen Jandarma Uzman Çavuş Özsoy, o kazada şehit düştü. Acı haberi alan askerin komutanı Osman Özsoy’un Afrin Harekatı sırasında gösterdiği kahramanlığı sosyal medyada anlattı.
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