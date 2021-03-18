Dedesinin eşyalarını yıllarca sakladı (Şehit Binbaşı Ali Faik Bey'in hatıraları)
Binbaşı Ali Faik Bey, Çanakkale Savaşı'nda 33. Alay Komutanı'ydı. 30 Nisan sabahı Kabatepe'de şehit düştü. Şehidin torunu Erdal Kabatepe, dedesinin eşyalarını yıllarca özenle sakladı. Ve şimdi de o eşyalardan oluşan sergi, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyarete açıldı. (Haber:Korhan Varol Kamera:Bahattin Demir)
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NTV 18.03.2021 - 12:46| Son Güncelleme : 18.03.2021 - 13:18
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