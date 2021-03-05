Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir?

Türkiye, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin acısını yaşıyor. Şehitlerden biri de; Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş.. Türkiye Erbaş'ı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin cenaze töreninde söylediği sözlerle tanımıştı. Darbecilere tepki gösteren Erbaş, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleriyle hafızalardaydı.

NTV Haber 05.03.2021 - 00:28 | Son Güncelleme : 05.03.2021 - 00:32

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