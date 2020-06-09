Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına

22 yaşındaki Aybüke Yalçın, henüz 7 aylık bir öğretmenken 9 Haziran 2017'de Batman'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olmuştu. Aramızdan ayrılışının 3. yılında şehit öğretmenin sesinden 'Mağusa Limanı' türküsü...
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ntv.com.tr 09.06.2020 - 10:48| Son Güncelleme : 09.06.2020 - 10:59
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