Şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına

22 yaşındaki Aybüke Yalçın, henüz 7 aylık bir öğretmenken 9 Haziran 2017'de Batman'da PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olmuştu. Aramızdan ayrılışının 3. yılında şehit öğretmenin sesinden 'Mağusa Limanı' türküsü...

ntv.com.tr 09.06.2020 - 10:48 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 10:59

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