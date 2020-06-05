Şehrin göbeğinde eşkıya terörü: İki genci kaçırmaya çalıştılar

Antalya Manavgat'ta bir akaryakıt istasyonunda aralarında alacak verecek meselesi bulunan 5 şehir eşkıyası 2 kişiyi zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Zorla bagaja bindirmeye çalıştıkları kişi tekmelerle kurtulmaya çalıştı. Yaşananların ardından 3 otomobil de olay yerinden hızla uzaklaştı.

05.06.2020 - 08:34 | Son Güncelleme : 05.06.2020 - 09:01

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