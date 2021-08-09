Seken kurşunla ağır yaralandı: 18 yaşından küçük şüpheliler serbest
İstanbul Şişli’de parkta kavga eden grubun açtığı ateş sonucu taksi durağında çalışan 59 yaşındaki Türkhan Türel ağır yaralandı. Seken kurşun karnına isabet eden Türel’in hayati tehlikesii devam ediyor. Olay sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheli, 18 yaşından küçük oldukları için serbest bırakıldı. Türel’in kızı Çiğdem Türel, ‘‘Babam şu an yaşam mücadelesi veriyor ve bu insanlar sokakta serbestçe geziyor. Bugün bizim başımıza geldi, yarın herkesin başına gelebilir’’ diyerek tepki gösterdi.
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ntv.com.tr 09.08.2021 - 16:04| Son Güncelleme : 09.08.2021 - 16:17
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