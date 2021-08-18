Seken kurşunla hayatını kaybetti: 18 yaşından küçük şüpheliler serbest

İstanbul Şişli’de, parkta kavga eden grubun açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 59 yaşındaki Türkhan Türel, hayatını kaybetti. Seken kurşun karnına isabet eden Türel, 10 gündür yoğun bakımdaydı. Olay sonrasında gözaltına alınan 8 şüpheli, 18 yaşından küçük oldukları için, adli kontrol şartıyla, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

ntv.com.tr 18.08.2021 - 15:27 | Son Güncelleme : 18.08.2021 - 15:37

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