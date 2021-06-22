Sel böyle geldi

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde etki olan yağışın ardından oluşan sel tarım arazilerine zarar verdi. Dere yatağından gelen selin önce sesini duyan vatandaşlar, metrelerce yükseklikteki suyu görünce büyük panik yaşadı.

NTV 22.06.2021 - 09:58 | Son Güncelleme : 22.06.2021 - 10:05

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