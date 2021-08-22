Sel felaketinden yeni görüntü: Saniyeler içinde yerle bir oldu

Sinop Ayancık’taki sel felaketine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Ayancık Sanayi Sitesi’ndeki bir dükkan, suyun şiddetine dayanamayarak, saniyeler içinde yerle bir oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş ‘‘Allah yardımıcımız olsun. Bir dükkan daha gitti, durum çok vahim’’ diyerek tanık olduğu felaketi anlattı.

ntv.com.tr 22.08.2021 - 14:13 | Son Güncelleme : 22.08.2021 - 14:22

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