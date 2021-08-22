Sel felaketinden yeni görüntü: Saniyeler içinde yerle bir oldu
Sinop Ayancık’taki sel felaketine ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Ayancık Sanayi Sitesi’ndeki bir dükkan, suyun şiddetine dayanamayarak, saniyeler içinde yerle bir oldu. O anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş ‘‘Allah yardımıcımız olsun. Bir dükkan daha gitti, durum çok vahim’’ diyerek tanık olduğu felaketi anlattı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 22.08.2021 - 14:13| Son Güncelleme : 22.08.2021 - 14:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.