Sel felaketinin izleri bu kez uzaydan görüntülendi
Batı Karadeniz’de yaşanan ve 81 kişinin ölümüne yol açan sel felaketinin yarattığı tahribat, bu kez uzaydan görüntülendi. İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi’nde, sel öncesi ile sonrasının görüntüleri karşılaştırıldı. Afet sonrasında Ezine Deresi yatağının ne kadar büyüdüğü bir kez daha gözler önüne serildi. (Haber:Ahmet Örsoğlu, Kamera:Oktay Taşkın)
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NTV 21.08.2021 - 10:14| Son Güncelleme : 21.08.2021 - 11:21
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