Sel felaketinin vurduğu Giresun'da yeniden yağış bekleniyor mu?
Giresun son zamanların en büyük sel felaketiyle karşı karşıya. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin aktardığı bilgiye göre Giresun'a ağustos ayının ortalaması yağış bir günde düştü. Birçok ilçe büyük bir hasara uğradı. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan Giresun'da bugün yağış beklendiğini Doğu Karadeniz'in risk altında olduğunu belirtti. Sel ve heyelan riskine karşı Trabzon, Rize ve Artvinlileri uyardı. Şiddetli yağışların eylülde de sürebileceğini belirterek Karadeniz'de yağış ve heyelan riskinin devam ettiğini söyledi.
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NTV 23.08.2020 - 10:45| Son Güncelleme : 23.08.2020 - 11:07
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