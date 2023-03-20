Sel suyunda devrilip sürüklenen TIR'ın şoförü 6 gündür aranıyor
Selde 16 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da, suya kapılıp kaybolan TIR şoförü Emin Ergün'ü arama çalışmaları sürüyor. 6 gündür devam eden çalışmalar, TIR parçalarının bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı. Son durumu NTV ekibinden Nizamettin Kaplan aktardı. (Kamera:Seyfettin Ay)
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