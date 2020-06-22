Sel ve su baskını riski devam ediyor mu? (Önümüzdeki 3 güne dikkat)

Bursa Kestel'de dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından, kuvvetli yağışların ne kadar süreceği merak konusu oldu. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki 3 gün özellikle ülkenin batısı için uyarıda bulundu.

NTV Haber 22.06.2020 - 09:12 | Son Güncelleme : 22.06.2020 - 10:36

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