Sel ve su baskını riski devam ediyor mu? (Önümüzdeki 3 güne dikkat)
Bursa Kestel'de dün akşam saatlerinde meydana gelen sel felaketinin ardından, kuvvetli yağışların ne kadar süreceği merak konusu oldu. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, önümüzdeki 3 gün özellikle ülkenin batısı için uyarıda bulundu.
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NTV Haber 22.06.2020 - 09:12| Son Güncelleme : 22.06.2020 - 10:36
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