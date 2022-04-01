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Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yı anlattı

İnsansız hava araçlarında yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı için de çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bu hafta yeni bir gelişme oldu. İlk prototip modele kanat takıldı. NTV'den Yağız Şenkal ile Bahattin Demir, İstanbul'da uçağın yapımının sürdüğü Baykar Tesisleri'ne girdi. Selçuk Bayraktar, üretim hattındaki Kızılelma'yı anlattı. 
Haber: Yağız Şenkal
Kamera: Bahattin Demir

Haberler - NTV Haber 01.04.2022 - 21:25 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 21:37

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