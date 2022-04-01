Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'yı anlattı
İnsansız hava araçlarında yeni bir döneme giriliyor. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı için de çalışmalar uzun süredir devam ediyor. Bu hafta yeni bir gelişme oldu. İlk prototip modele kanat takıldı. NTV'den Yağız Şenkal ile Bahattin Demir, İstanbul'da uçağın yapımının sürdüğü Baykar Tesisleri'ne girdi. Selçuk Bayraktar, üretim hattındaki Kızılelma'yı anlattı. Haber: Yağız Şenkal Kamera: Bahattin Demir
Abone ol
Paylaş
Haberler -
NTV Haber 01.04.2022 - 21:25| Son Güncelleme : 01.04.2022 - 21:37
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.