Selde engel tanımayan yardım aracı: Tırtıl

Sel felaketinin yaşandığı Sinop Ayancık’ta, AFAD’ın en önemli yardımcılarından bir de amfibik araç ‘Tırtıl’... Suda yüzebilen, çamurda ve bataklıkta rahatlıkla ilerleyebilen Tırtıl, vatandaşlara yardım malzemesi taşıyor. 3 ton taşıma kapasitesine sahip olan Tırtıl, arama-kurtarma çalışmalarında da görev yapıyor. (Haber:Osman Terkan Kamera:Ahmet Akpolat)
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NTV 16.08.2021 - 14:40| Son Güncelleme : 16.08.2021 - 14:47
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