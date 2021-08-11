Selde mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Sinop Ayancık’ta sel nedeniyle çok sayıda kişi evlerinde mahsur kaldı. Bir vatandaş çatıya çıkıp yardım istedi. Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Bartın’ın Bahçecik köyündeki iki katlı bir evde mahsur kalan bir aileyi de AFAD, halatlar yardımıyla güvenli bir yere götürdü. Güçlükle yürüyen yaşlı bir kadını AFAD görevlisi sırtında taşıdı.

ntv.com.tr 11.08.2021 - 14:42 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 14:50

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