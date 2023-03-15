Sele kapılan iki kişiyi çevredekiler böyle kurtardı

Deprem bölgesinde can kayıplarına yol açan sel felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da sele kapılarak sürüklenen iki kişiyi vatandaşlar fark ederek yardıma koştu. İşte cep telefeonuyla kaydedilen o anlar...

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