Sele kapılan iki kişiyi çevredekiler böyle kurtardı
Deprem bölgesinde can kayıplarına yol açan sel felaketinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa'da sele kapılarak sürüklenen iki kişiyi vatandaşlar fark ederek yardıma koştu. İşte cep telefeonuyla kaydedilen o anlar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.