Bursa'da şiddetli yağış: Sele kapılan kadın böyle sürüklendi
Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Araçlar güçlükle ilerlerken, bazı ev, işyerleri, hastane ile metro istasyonlarını su bastı. Tahtakale'de ise sel sularına kapılan bir kadın vatandaşlarca kurtarıldı.
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İHA 18.06.2020 - 14:25| Son Güncelleme : 18.06.2020 - 14:42
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