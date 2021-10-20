Selfie için ayının peşinden koştu

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Umutcan Yarar, karşılaştığı ayıyla selfie çekmek için hayvanın peşinden koştu. Yarar, Mercan Vadisi’nde gezerken gördüğü ayıyı ‘‘Dur, dur, bir fotoğraf çekelim’’ diye seslenip durduramayınca koşmaya başladı. 9 yıl önce yine bir ayıyla karşılaştığını ve şarjı bittiği için selfie çekemediğini anlatan Yarar ‘‘En büyük hayallerimden biri ayıyla yakın olmak ve bir ayı beslemek. Bu sefer güzel bir selfie çekmeyi başardım, çok mutluyum’’ dedi.
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