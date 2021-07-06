Selfie meraklısı hırsız kamerada

İstanbul Avcılar'da telefon bayisine giren hırsızlardan biri inceleme bahanesiyle aldığı cep telefonuyla selfie çekti sonra da fotoğrafı sildi. Şüpheliler çaldıkları cep telefonlarıyla iş yerinden ayrılınca güvenlik kameralarına bakıldı. Hırsızın eline aldığı o telefon incelendi. Silinen selfie fotoğrafı bir uygulama yardımıyla geri getirildi.
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NTV 06.07.2021 - 11:54| Son Güncelleme : 06.07.2021 - 12:39
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