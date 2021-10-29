Sembol fotoğrafın öyküsü

Tam 88 yıl önce 1933 yılı... Fotoğrafın çekildiği yer Uşak. Cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarından bir kare. Bu anı objektifine yansıtan Uşak'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım Özler'di. Zaferin ve minnetin simgesi o fotoğrafın hikayesini özler'in oğlu NTV'ye anlattı. (Haber: Tuana Çiftci)
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.