Sembol fotoğrafın öyküsü

Tam 88 yıl önce 1933 yılı... Fotoğrafın çekildiği yer Uşak. Cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarından bir kare. Bu anı objektifine yansıtan Uşak'ın ilk fotoğrafçısı Hüsnü Kazım Özler'di. Zaferin ve minnetin simgesi o fotoğrafın hikayesini özler'in oğlu NTV'ye anlattı. (Haber: Tuana Çiftci)

Haberler - NTV 29.10.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 29.10.2021 - 10:11

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