''Sen çocuk değilsin Özcan, panik yapacak bir şey yok''
İstanbul Sultangazi'de kargo getirdiği apartmanın asansöründe kalan kargocu genci itfaiye sakinleştirdi. Asansörü açmak için uğraşan itfaiye görevlisi 20 yaşındaki Özcan Şahin'le devamlı konuşarak panik olmasını önlemeye çalıştı. Kapı açıldığında dışarı gülerek çıkan Özcan da kendisini kurtaran ekibe teşekkür etti.
Abone ol
Paylaş
NTV 25.02.2021 - 13:47| Son Güncelleme : 25.02.2021 - 13:57
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.