Sera gölü siyaha büründü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde doğal güzelliğiyle öne çıkan Sera gölü, son görüntüsüyle hayal kırıklığı yarattı. Kirliliğe bağlı olarak su yosunları çoğalınca gölün yüzeyi siyah tabakayla kaplandı. Uzmanlar önlem alınmazsa bir sonraki aşamada gölden kötü kokuların yayılacağını söylüyor.
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NTV Haber 08.08.2020 - 16:11| Son Güncelleme : 08.08.2020 - 16:12
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