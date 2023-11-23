Serbest kalan Banu Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı: O anlar kamerada
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah ile çektiği bir videonun ardından "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi. Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti. Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.
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