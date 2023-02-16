'Serdarlar' görev başında: Ermenek Köyü'nde yardımların dağıtımını askerler yapıyor
Malatya'nın Ermenek Köyü'nde yardımların dağıtım ve organizasyonunu Elazığ Jandarma Özel Harekat taburu 'Serdarlar' üstlenmiş durumda... Köyü terk etmeyip çadırlarda kalanlar için bir yardım merkezi oluşturuldu ve köylüler neye ihtiyacı varsa o yardım merkezine gidip alaıyor. (Haber: Osman Terkan Kamera:Cüneyt Ali Horozal)
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