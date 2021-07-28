Serinlemek için farklı çözüm yolları

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan Erzurum’da termometreler 30 dereceleri buldu. Erzurumlu Arif Arifoğulları da serinlemek için ilaçlama pompasını temizleyerek içine buzlu su doldurdu. Pompaya duş başlığı takan Arifoğulları, sıcaktan bunaldığı anlarda pompa sayesinde soğuk duş aldı.

NTV 28.07.2021 - 09:52 | Son Güncelleme : 28.07.2021 - 11:55

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