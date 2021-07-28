Serinlemek için farklı çözüm yolları

Son yılların en sıcak yaz mevsimini yaşayan Erzurum’da termometreler 30 dereceleri buldu. Erzurumlu Arif Arifoğulları da serinlemek için ilaçlama pompasını temizleyerek içine buzlu su doldurdu. Pompaya duş başlığı takan Arifoğulları, sıcaktan bunaldığı anlarda pompa sayesinde soğuk duş aldı.
Abone ol
Paylaş
NTV 28.07.2021 - 09:52| Son Güncelleme : 28.07.2021 - 11:55
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.