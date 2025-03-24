Şerit ihlali yapıp, yol vermeyen sürücünün aracına saldırdı
Bursa’da şerit ihlali yaparak ana arterden ara yola girmek isteyen kadın sürücü ile yol vermeyen başka bir kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Trafikte şerit ihlali yapan kadın sürücü, ana arterden ara yola girmek istedi. O sırada trafikte bekleyen başka bir kadın sürücü, sürücüye yol vermeyerek korna ile ikaz etti. Duruma sinirlenen sürücü, araçtan inerek hamile olduğu iddia edilen kadın sürücünün aracına zarar verdi.
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