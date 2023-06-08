Servis aracı sürücüsü tartıştığı kuryeye bıçak çekti

İstanbul Küçükçekmece'de servis aracı sürücüsü, yolda tartıştığı kuryeye bıçak çekti. Sürücüye çevredeki vatandaşlar güçlükle müdahale ederken yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kavga sonrası sürücü, aracıyla olay yerinden uzaklaşırken kurye Emin Hiçyılmaz'ın olayla ilgili savcılığa başvuracağı öğrenildi.

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