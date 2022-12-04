Servis şoföründen motosikletliye biber gazlı saldırı

İstanbul Kadıköy’de bir okul servisinin şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü servis şoförüne kaskını fırlattı. Bunun üzerine servisçi motosikletliye biber gazı sıkıp sopayla saldırdı. O sırada servisteki çocuklar, gözyaşları içinde kavga izlediler. İşte küçük çocukların yaşadığı korku dolu anlar...

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