Servis şoförünün iki aracın arasında kaldığı anlar

İzmir’in Bornova ilçesinde park halindeki aracının arkasındaki yazı şeritlerini düzelten servis şoförüne otomobil çarptı. Kendi aracıyla otomobil arasında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı. İşte servis şoförünün ölümden döndüğü o anlar...

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