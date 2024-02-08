Sessiz Bir Yer: İlk Gün filminden merakla beklenen fragman geldi
A Quiet Place serisinin üçüncü filminden ilk fragman yayınlandı. Serinin yeni filminde Lupita Nyong'o başrolde. İstilanın ilk gününde New York'ta hayatta kalmaya çalışan yeni karakterlere odaklanan filmde Alex Wolf, Joseph Quinn ve Djimon Hounsou gibi isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda bu sefer Michael Sarnoski'nin oturduğu film 28 Haziran'da vizyona girecek.
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