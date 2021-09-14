Sevdiği kızla kaçmak isterken öldüresiye dövüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde sevdiği kızla kaçmaya çalışan 33 yaşındaki İ.K. öldüresiye dövüldü. Kaçmak için bindikleri otobüs, benzin istasyonunda mola verince 16 yaşındaki S.K. ile İ.K. yakalandı. İ.K. önce kızın akrabalarından ardından da kendi akrabalarından dayak yedi. Başına ve yüzüne aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan İ.K., hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olayın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ntv.com.tr 14.09.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 14.09.2021 - 15:34

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