Seyahat izin belgesi alma: 65 yaş üstü HES kodu yolculuk izin belgesi nasıl alınır?
Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında 31 kent için giriş çıkış yasağı getirilmişti. Şehirler arası seyahat yasağı kademeli olarak 16 ilde kaldırıldı. Halen İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 15 ilde şehirlerarası yolculuk giriş çıkışların kapalı olması nedeniyle yapılamıyor. Vatandaşlar bazı durumlarda HES koduyla ve seyahat izin belgesiyle yolculuk yapılabiliyor. NTV ekininden Celal Çamur anlattı.
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ntv.com.tr 27.05.2020 - 13:33| Son Güncelleme : 27.05.2020 - 13:44
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