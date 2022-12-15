Seyir halindeki otomobilin açık kapısından sürüklendi
Adana’da seyir halindeki bir otomobilin açık arka kapısından, belinden aşağısı yerlerde sürüklenen bir kişiyi yoldan geçen sürücü görüntüledi. Cep telefonuyla o anları kaydeden sürücü, hem korna çalıp hem de ‘‘Sağa çek, adam sürükleniyor’’ diye seslenerek uyarmaya çalışsa da otomobil durmadan yoluna devam etti.
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