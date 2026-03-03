Seyir halindeki VIP taksi alev alev yandı

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Egemen Caddesi, İstanbul Havalimanı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, VIP taşımacılıkta kullanılan Mercedes marka taksi minibüs bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek indi. Kısa sürede büyüyen alevler minibüsü sardı. Minibüsün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Havalimanı yolu trafiğe kapandı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Egemen Caddesi'nin İstanbul Havalimanı yönü yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası minibüs kullanılamaz hale gelirken, araçtan geriye adeta bir hurda yığını kaldı. Olayla ilgili yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.