Sezon öncesi virüs önlemleri

Türkiye'nin turizm merkezi Muğla'nın Bodrum ilçesinde normalde kalabalık olan çarşı ve plajlar, virüs önlemleri ve sokak kısıtlaması nedeniyle bu bayram boş kaldı. Sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayan turizmciler, virüs önlemleri altında tatilcileri ağırlamayı bekliyor.

NTV 27.05.2020 - 11:45 | Son Güncelleme : 27.05.2020 - 13:10

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