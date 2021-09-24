Sıcaklar hafta sonu geri dönüyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu sıcaklıkların yurt genelinde artmaya başlayacağını söyledi. Çalışkan ‘‘İstanbul’da sıcaklık bugünden itibaren yükselerek pazar günü 26 dereceye kadar çıkacak’’ dedi.
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NTV 24.09.2021 - 09:58| Son Güncelleme : 24.09.2021 - 10:09
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