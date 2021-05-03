Şiddet mağdurlarına ücretsiz terapi

Kadına şiddetle mücadele konusunda çalışmalar yapan çevrimiçi bir platform, şiddet mağdurları için özel bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. 30 gönüllü psikolog travmanın atlatılabilmesi için ücretsiz çevrimiçi destek verecek. webseans.com kurucu ortağı Eylem Doğan ‘‘Şiddet mağduru olanlar mayıs ayı boyunca platformumuza girip, şiddete karşı yanınızdayız, bölümünden başvuru yapabilirler’’ dedi. (Haber: Pınar İlik Üçer)
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NTV 03.05.2021 - 15:18| Son Güncelleme : 03.05.2021 - 15:33
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